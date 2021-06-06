Украинская рэперка Alyona Alyona уже в следующем году может представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1» 6 июня

А как же дети Донбасса? «Океан Эльзы» и Alyona Alyona посвятили песню подростку-евромайдановцу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю — это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музыка, я не знаю», — призналась Alyona Alyona.

Она добавила, что в этом году на «Евровидении» болела за Италию и Украину. По ее словам, это были два лучших номера.

«Когда вышла Италия, когда мы увидели, мы сразу так: "Вау!". Человек не пытается стараться, он пришел как на свой концерт, и вот так вот просто отдавал. Были сомнения между Францией, во Франции также была очень душевная песня и до мурашек, у кого-то были мурашки, кто-то пускал слезу — я. Я думаю, что примерно мы все равно поставили высокие баллы Франции и Италии», — рассказала артистка.