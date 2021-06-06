Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено до конца 2021 года, и он будет введен в эксплуатацию. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в эфире телеканала «Россия-1» 6 июня

Аваков допустил теракты на украинском газопроводе после завершения «Северного потока-2» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Комментируя возможность сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после запуска газопровода, глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта) Райнер Зеле посоветовал сделать «Газпрому» предложение по поводу транзитных мощностей на хороших условиях, которое компания обязательно рассмотрит.

«Понимаете?! Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!» — заявил он.

Четвертого июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.

При строительстве первого «Северного потока» от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки — три месяца.