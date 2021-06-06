«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — сказал он.
Комментируя возможность сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после запуска газопровода, глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта) Райнер Зеле посоветовал сделать «Газпрому» предложение по поводу транзитных мощностей на хороших условиях, которое компания обязательно рассмотрит.
«Понимаете?! Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!» — заявил он.
Четвертого июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.
При строительстве первого «Северного потока» от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки — три месяца.