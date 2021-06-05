Ученый полагает, что потеря денег, которые республика получала за использование её воздушного пространства судами третьих стран, — также неприятная история, но по сравнению с тем, что может ждать Белоруссию впереди, она не столь ощутима.
Также эксперт напомнил, что на днях Евросоюз заморозил финансовую помощь Белоруссии в размере 3 млрд евро, а значит, экономическим проблемам уже был дан старт.
«Санкции Запада могут быть весьма существенными — начиная от снижения дипломатического представительства и заканчивая торговым эмбарго. Для экспортно-ориентированной экономики Белоруссии закрытие западных рынков стало бы крайне болезненным обстоятельством», — сказал Бышок.
По словам эксперта, в первую очередь санкции будут напрямую связаны с нахождением у власти президента Александра Лукашенко.
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