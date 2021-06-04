В пятницу, 4 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под руководством президента Владимира Зеленского провел заседание, в ходе которого обсуждались восемь вопросов. Вопреки информации СМИ, никаких новых санкций украинский Совбез вводить не стал. Трансляция брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова велась в YouTube

По словам Данилова, несколько тем обсуждались в закрытом режиме, например о ситуации с безопасностью на границе с Крымом и взаимодействии Украины с НАТО. По итогам обсуждения были приняты определенные решения, детали которых общественности сообщать не будут.

Также в ходе заседания были прослушаны отчеты представителей профильных ведомств о ситуации с безопасностью в ряде регионов, борьбы с терроризмом, а также о ходе выполнения предыдущих решений СНБО касательно санкций против воров в законе. По данным Данилова, в настоящий момент на Украине нет ни одного вора в законе, а количество криминальных авторитетов сократилось со 111 до 42, большая часть из которых находятся под следствием.

Кроме этого, Совет нацбезопасности обсудил тему водоснабжения применительно к безопасности питьевой воды и использования природных ресурсов в сельском хозяйстве и промышленности, а также развитие авиастроения.

Помимо этого обсуждалась тема госдач в Конча-Заспе и Пуще Водице, откуда будут выселены 20 человек, в том числе экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Раиса Богатырева и др.

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В завершение Данилов заявил, что также на заседании глава государства призвал к скорейшему принятию так называемого закона об олигархах, подчеркнув, что в законопроект еще могут быть внесены изменения.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на прошедшем заседании СНБО должны были быть введены санкции против ряда депутатов Верховной Рады, российских артистов за выступления в Крыму, а также против белорусских властей. Однако никаких подобных решений принято не было. На уточняющий вопрос журналистов Данилов сказал, что тема Белоруссии на заседании не поднималась.