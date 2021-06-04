Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что укладка первой нитки «Северного потока - 2» завершена несколько часов назад. Его слова приводит РИА Новости 4 июня

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», — сказал президент.

Он отметил, что также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская», которая является отправной точкой нового газопровода. Газ на «Славянскую» подан, отметил президент.

«Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока – 2"», — подчеркнул Путин.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» неизбежно.