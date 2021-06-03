Германия оскорбила советских воинов-освободителей — Пушков обратился в МИД РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился в МИД России в связи с идеологическими и оскорбительными оценками памятника советскому Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Об этом пресс-служба политика сообщила изданию Украина.ру 3 июня

«Памятник, чья символика сегодня кажется чрезмерно пафосной, создавался исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине. Характерными чертами этого мировоззрения были культ личности, а также претензии на исключительность», — именно так в берлинском Трептов-парке на стендах характеризуется монумент.

В связи с этим оскорбительным пассажем члены комиссии направили обращение руководству МИД РФ с просьбой поставить перед немецкой стороной вопрос о том, что идеологические оценки, которые содержатся на информационных стендах, не имеют отношения к самим по себе памятникам и подвигу советского солдата.

«Что значит "чрезмерно пафосный памятник" солдатам-освободителям? Я считаю, что это оскорбление их памяти», — подчеркнул Пушков.

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Пушков рассказал, что оскорбительные надписи появились по инициативе российско-германского музея «Берлин-Карлсхорст», и было бы правильно, если бы после обращения комиссии Совфеда немецкие власти предложили этому музею изменить эти таблицы или отказаться от них вообще.

В Трептов-парке установлен памятник советскому Воину-освободителю. Его высота — 12 метров, вес — 40 тонн, материал — бронза. Солдат с мечом стоит на обломках свастики и поддерживает маленькую девочку.

В мемориальном комплексе покоится прах 7,2 тыс. воинов СССР. Его создали скульптор Евгений Вучетич и архитектор Яков Белопольский. Открытие состоялось в 1949 году, а в 2004 году мемориал прошел реставрацию.