В Киеве на рынок «Столичный», где 3 июня происходят разборки с участием рейдеров, пригнали бронированную разведывательно-дозорную машину, передает Telegram-канал Pavlovsky news

«Титушки» с топорами захватили рынок «Столичный» в Киеве — видео © obozrevatel.com

«Нам отказались объяснять, зачем и для каких целей пригнали военную технику», — отметили авторы канала.

Ранее СМИ сообщали, что утром 3 июня на «Столичный» рынок Киева приехали вооруженные топорами и кувалдами «титушки» в балаклавах с целью рейдерского захвата. Всего их было около 80 человек. Полиция задержала четырех рейдеров, которые мешали проезду автобусов, и применила к ним слезоточивый газ.

Драки рейдеров и полицейских не произошло. Правоохранители начали следственные действия.