Машина из арсенала военных припаркована за одним из киосков на рынке. По данным журналилстов, она принадлежит одной из сторон конфликта.
«Нам отказались объяснять, зачем и для каких целей пригнали военную технику», — отметили авторы канала.
Ранее СМИ сообщали, что утром 3 июня на «Столичный» рынок Киева приехали вооруженные топорами и кувалдами «титушки» в балаклавах с целью рейдерского захвата. Всего их было около 80 человек. Полиция задержала четырех рейдеров, которые мешали проезду автобусов, и применила к ним слезоточивый газ.
Драки рейдеров и полицейских не произошло. Правоохранители начали следственные действия.