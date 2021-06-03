В четверг, 3 июня, вооруженные «титушки» в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию рынка «Столичный» в Киеве с целью рейдерского захвата, что вылилось в противостояние с правоохранителями, передает «Обозреватель»

«Правый сектор»* засветился в рейдерском скандале вокруг рынка «Столичный» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сообщается, что рейдеры проломили крышу помещения и проникли внутрь по лестницам, которые привезли с собой, проломив крышу. После этого они начали крушить все топорами, кувалдами и ломами.

Нападавшие экипированы в бронежилеты, маски и кевларовые каски. Также у каждого желтый скотч на левой руке.

Приехавшие на место спецназ полиции и бойцы Национальной гвардии окружили периметр рынка с «титушками» внутри. На проходной на территорию рынка полиция скрутила четырех рейдеров, которые мешали проезду автобусов, и применили к ним слезоточивый газ.

На эти действия из павильона выбежали около 80 нападавших, но до драки с полицией не дошло. Как сообщила Нацполиция Киевской области в Facebook, на данный момент удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших нет.

«Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению ограничен. Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"», — говорится в сообщении.

В ближайшее время полиция обещает дать правовую оценку действиям участников конфликта и принять решение о привлечении их к ответственности.

По состоянию на 10:30 центральный въезд и выезд с территории рынка оставался заблокированным прицепами.