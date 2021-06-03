В Санкт-Петербурге скончался актер и каскадер Андрей Погребинский, известный зрителю в том числе по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Информацию о смерти артиста уже подтвердила его мать, сообщил 3 июня «Пятый канал» российского телевидения

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