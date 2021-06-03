Причина смерти актера пока неизвестна, как и дата и место похорон. Эту информацию родные Погребинского обещают обнародовать позже.
Андрей Погребинский не имел актерского образования, он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета, параллельно с учебой профессионально занимался баскетболом и получил звание мастера спорта.
Благодаря спортивной подготовке первые шаги в кино Погребинский сделал в качестве каскадера, а позже включился в работу и как актер, играя эпизодические роли.
Артист известен зрителям по таким фильмам, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор», «Морские дьяволы», «Ментозавры».