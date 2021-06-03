Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что на Украине каждый куст конопли будет иметь свой GPS-трекер. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 2 июня

Кабмин Украины частично легализовал медицинский каннабис © CC0, Pixabay

Радуцкий рассказал, что выращивать каннабис будут исключительно по лицензии в соблюдении всех условий, в закрытых помещениях и только для медицинских препаратов. В качестве лекарства медицинскую марихуану будут продавать только при наличии электронного рецепта. А правоохранительные органы будут контролировать, кто покупает препарат, и отслеживать покупателей через реестр.

«Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS-трекер. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному», — заявил нардеп.

В то же время депутат Ирина Верещук не уверена в возможности такого тотального контроля.

«Я принадлежу к тем, кто с опаской относится к легализации даже медицинского каннабиса. Да, я знаю, что это огромная проблема — наши онкобольные ездили в Польшу и там покупали медицинский каннабис. Я знаю, что это — передовой законопроект. Радуцкий говорит: мы будем контролировать каждый куст. Я надеюсь, что все-таки депутаты понимают: мы не сможем проконтролировать каждый куст», — сказала она.

Верещук подчеркнула, что Минздрав не имеет своих спецсил, которые позволили бы этим заниматься.