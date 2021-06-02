Конфликт вспыхнул в 4:30 на улице Студенческой в Харькове. Мужчина в состоянии опьянения потребовал шаурмы, а продавец объяснил, что после 1:00 закончил работу и занимается в ларьке уборкой.
Тогда покупатель стал оскорблять продавца на национальной почве: «Ты откуда родом? Я с Украины. Я украинец. Ты на моей земле живешь… Я тебя за ухо возьму и в твой Казахстан нах… отвезу. Ты кто такой, б…? Я для тебя бог!»
В итоге мужчина влез внутрь ларька. Завязалась потасовка, затем к драке присоединился приятель агрессивного покупателя и также набросился на продавца.