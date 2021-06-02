В Харькове посетитель захотел шаурмы в неурочное время, из-за отказа завязалась драка. Об инциденте сообщает 2 июня Telegram-канал «Харьков Live»

Конфликт вспыхнул в 4:30 на улице Студенческой в Харькове. Мужчина в состоянии опьянения потребовал шаурмы, а продавец объяснил, что после 1:00 закончил работу и занимается в ларьке уборкой.

Холодные продажи: украинец грозил людям ножом за отказ купить у него редис © pixabay

В итоге мужчина влез внутрь ларька. Завязалась потасовка, затем к драке присоединился приятель агрессивного покупателя и также набросился на продавца.