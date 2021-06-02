Вадим Слюсарев, представляющий партию «Слуга народа» в Харьковской области, внесен в базу украинского скандально известного сайта «Миротворец». Об этом 2 июня сообщает Telegram-канал «Харьков. Бои без правил»

Борьба за Харьков: проиграет тот, кого поддержат националисты © Facebook, Эдуард Михайлов

«"Миротворец" контролирует [замглавы МВД] Антон Геращенко — верный соратник [министра внутренних дел] Арсена Авакова. И это означает, что Арсен Борисович подключился к войне [замглавы Офиса президента] Кирилла Тимошенко со Слюсаревым», — говорится в сообщении.

На сайте «Миротворец» отмечается, что причиной добавления Слюсарева в базу стали визиты в Россию и Крым, коммерческая деятельность в Крыму и якобы причастность к контрабанде из России. Также авторы сайта заявляют, что Слюсарев отправил в Крым копии всех своих документов, «включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки», а его родители в 2014 году получили паспорта РФ.

Кроме того, из политиков Харькова в базу «Миротворца» внесены Михаил Добкин и Евгений Мураев.

В правление Виктора Януковича, в 2011 году, Слюсареву присвоили звание генерал-майора Госпогранслужбы. Также он работал помощником депутата от Партии регионов Артема Пшонки. В марте 2021 года избран членом политсовета партии «Слуга народа».