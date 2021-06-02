«Мы хотим быть рабами Божиими, а не рабами системы», — заявили участники митинга.
Они убеждены, что электронный номер — это «число зверя», которое можно наносить на ID-паспорт.
Ранее Комитет Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов, и заменить их пластиковыми удостоверениями личности.
Кроме того, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в управлениях заканчиваются бланки бумажных паспортов, а новые давно не изготовляются. Также он заявил, что бумажные паспорта слишком уязвимы к подделке.
За два года правоохранители возбудили около 17 тысяч производств о подделке паспортов.