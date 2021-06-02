Представители Украинской православной церкви протестуют возле Верховной Рады против безальтернативного введения в стране ID-паспортов. Об этом 2 июня сообщает PavlovskyNEWS

«Мы хотим быть рабами Божиими, а не рабами системы», — заявили участники митинга.

Украинский националист призвал Зеленского выслать с Украины главу УПЦ Онуфрия © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Ранее Комитет Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов, и заменить их пластиковыми удостоверениями личности.

Кроме того, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в управлениях заканчиваются бланки бумажных паспортов, а новые давно не изготовляются. Также он заявил, что бумажные паспорта слишком уязвимы к подделке.

За два года правоохранители возбудили около 17 тысяч производств о подделке паспортов.