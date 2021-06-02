Власть президента Украины Владимира Зеленского, вводя «языковые законы», фактически занимается поощрением тотального бессмысленного доносительства, которое было во времена сталинских репрессий. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Эксперт отметил, что в каждом заведении рано или поздно появится некая «книга жалоб», где каждый недовольный может сделать пометки о нарушении «языкового закона», что будет грозить значительными штрафами.

«Получается, я могу проследить за человеком, который мне не нравится, до ближайшего гастронома, и там же настучать, что Иван Иванов, будучи агентом Кремля, назвал нашу "ковбасу" "колбасой". Накажите его. Это самое мерзкое, что может быть в деятельности любой власти. Это тупое бессмысленное стукачество в общегосударственном масштабе», — категоричен Скачко.

Понятно, что украинские граждане будут сопротивляться этой насильственной украинизации, используя в том числе лазейки в законах, столько, сколько смогут, но рано или поздно атмосфера страха и нервоза вынудит их смириться, заключил собеседник издания.