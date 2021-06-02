Эксперт пояснил, что любое государство в момент своего основания не самодостаточно экономически, но весь аппарат, который руководит ДНР/ЛНР, является аппаратом провинциального управления, который неспособен к решению общегосударственных задач.
«Посмотрите на работу государственных донецких и луганских СМИ. Что бы в мире не происходило, на все это смотрится через призму ограниченного мистечкового центропупизма. Это характерно и для Украины, хотя Украина несколько большее геополитическое образование. Какое значение будет иметь для Донецка и Луганска соглашение китайско-новозеландского соглашения? Да никакого», — категоричен Ищенко.
По его словам, ДНР/ЛНР действительно существует только благодаря поддержки из России, и если Украина получит контроль над российской границей, существование этих образований прекратится.
У ДНР/ЛНР нет другого варианта, кроме вхождения в состав России, а когда и как это произойдет, зависит исключительно от возможностей РФ интегрировать их в свой состав, резюмировал политолог.