Народные республики Донбасса не могут существовать как самостоятельные государства не столько потому, что у них слабая экономика, а потому, что они не самодостаточны политически. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Посмотрите на работу государственных донецких и луганских СМИ. Что бы в мире не происходило, на все это смотрится через призму ограниченного мистечкового центропупизма. Это характерно и для Украины, хотя Украина несколько большее геополитическое образование. Какое значение будет иметь для Донецка и Луганска соглашение китайско-новозеландского соглашения? Да никакого», — категоричен Ищенко.

По его словам, ДНР/ЛНР действительно существует только благодаря поддержки из России, и если Украина получит контроль над российской границей, существование этих образований прекратится.

У ДНР/ЛНР нет другого варианта, кроме вхождения в состав России, а когда и как это произойдет, зависит исключительно от возможностей РФ интегрировать их в свой состав, резюмировал политолог.