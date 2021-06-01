Минск и Москва совместно рассматривают вопрос об авиарейсах в Крым. Об этом 1 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает БЕЛТА

Лукашенко напомнил, что Белоруссии принадлежит санаторий в Крыму, в Мисхоре, и раньше белорусы приезжали туда через Украину.

«Сейчас закрыли небо. Я [Владимиру] Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают… Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — сказал Лукашенко.

«Торгуются за то, что нужно им». Эксперт о том, что будет, если Лукашенко признает Крым © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Петром Порошенко.

«Сегодня я бы хотел задать вопрос [Владимиру] Зеленскому: а при желании полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — добавил глава республики.

Ранее директор белорусской авиакомпании «Белавиа» заявил, что, пока Крым официально не признан в Белоруссии частью России, компания не планирует отправлять в него рейсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко вопрос полетов «Белавиа» в Крым не поднимался.