Постановлением о признании президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой национальной безопасности Украина причинит ущерб не белорусскому лидеру, а белорусам и украинцам. Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский заявил в комментарии Vesti.ua 1 июня

Украина ответила Лукашенко на отказ принять самолет Ryanair © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

По мнению Бужанского, это постановление наберет достаточное количество голосов, поскольку многие представители «Слуги народа» уже выразили свою поддержку.

«Эти санкции не по Лукашенко ударят, а по обычным белорусам, которым экономически будет сложнее. И украинцам будет сложнее… Мы либо из своих интересов исходим, либо хотим кому-то понравиться. Если хотим кому-то понравиться, то, наверное, за это придется платить дороже», — заявил депутат.

Среди последствий подобного решения он назвал, в частности, подорожание бензина, который Украина сейчас покупает у Белоруссии.

Ранее страны ЕС запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair. Двадцать третьего мая он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.