Ранее депутаты от «Европейской солидарности» зарегистрировали постановление, которым предлагают призвать мировых лидеров признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.
По мнению Бужанского, это постановление наберет достаточное количество голосов, поскольку многие представители «Слуги народа» уже выразили свою поддержку.
«Эти санкции не по Лукашенко ударят, а по обычным белорусам, которым экономически будет сложнее. И украинцам будет сложнее… Мы либо из своих интересов исходим, либо хотим кому-то понравиться. Если хотим кому-то понравиться, то, наверное, за это придется платить дороже», — заявил депутат.
Среди последствий подобного решения он назвал, в частности, подорожание бензина, который Украина сейчас покупает у Белоруссии.
Ранее страны ЕС запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair. Двадцать третьего мая он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.