Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала видео, на котором она почти минуту пытается запрыгнуть на надувного единорога. Неудачными попытками она поделилась в своем Instagram 30 мая

Никитюк без штанов погуляла по Киеву со Свитолиной — фото © Леся Никитюк/Инстаграм

«Если оседлать коня не выходит с первого раза, то обязательно получится… с никакого», — поделилась мудростью телеведущая.

После шестой попытки Никитюк схватила единорога и избила им воду в бассейне.

Подписчики попросили ее не отчаиваться и продолжать стараться: «Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится», «Если очень хочется, то надо стараться. И обязательно получится», «А где же принц от лошади? Помог бы», «Вам с вашей грацией никакой конь не помеха» и др.