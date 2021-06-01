На видео Никитюк в черном купальнике пытается красиво прыгнуть в бассейн на надувного единорога, но каждый раз она терпела неудачу.
«Если оседлать коня не выходит с первого раза, то обязательно получится… с никакого», — поделилась мудростью телеведущая.
После шестой попытки Никитюк схватила единорога и избила им воду в бассейне.
Подписчики попросили ее не отчаиваться и продолжать стараться: «Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится», «Если очень хочется, то надо стараться. И обязательно получится», «А где же принц от лошади? Помог бы», «Вам с вашей грацией никакой конь не помеха» и др.