В центре Киева прохожего атаковали серые вороны. Видео выложили 31 мая в группе в Facebook «Типичный Киев»

Радиоактивные паразиты атаковали животных в Чернобыльской зоне © Станислав Гуменюк/Чернобыльский заповедник

Пернатые настроены агрессивно, похоже, что они прогоняют человека с территории, которую считают своей.

Неизвестно, сильно ли пострадал мужчина от нападения ворон, однако ему пришлось спасаться от разъяренных птиц бегством.

В комментариях предположили, что таким образом вороны защищают гнездо или птенцов. Возможно, вороненок сейчас учится летать, а пара взрослых ворон восприняла человека как угрозу.