Инцидент произошел на улице Саксаганского. В видео на мужчину, который спокойно идет по улице, пикируют одна за другой две вороны.
Пернатые настроены агрессивно, похоже, что они прогоняют человека с территории, которую считают своей.
Неизвестно, сильно ли пострадал мужчина от нападения ворон, однако ему пришлось спасаться от разъяренных птиц бегством.
В комментариях предположили, что таким образом вороны защищают гнездо или птенцов. Возможно, вороненок сейчас учится летать, а пара взрослых ворон восприняла человека как угрозу.