Радиоактивные паразиты атаковали животных в Чернобыльской зоне
Радиоактивные паразиты атаковали животных в Чернобыльской зоне
© Станислав Гуменюк/Чернобыльский заповедник
Инцидент произошел на улице Саксаганского. В видео на мужчину, который спокойно идет по улице, пикируют одна за другой две вороны.

Пернатые настроены агрессивно, похоже, что они прогоняют человека с территории, которую считают своей.

Неизвестно, сильно ли пострадал мужчина от нападения ворон, однако ему пришлось спасаться от разъяренных птиц бегством.

В комментариях предположили, что таким образом вороны защищают гнездо или птенцов. Возможно, вороненок сейчас учится летать, а пара взрослых ворон восприняла человека как угрозу.