Когда срок контрактов истечет, «Газпром» назначит переговоры с партнерами.
«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину», — сказал Биричевский.
В МИД отметили, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления и шантажа.
«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — отметил дипломат.
Он напомнил, что «Северный поток – 2» — это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют обязательства.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.