Транзит российского газа через украинскую территорию будет осуществляться, пока действуют соответствующие контракты. Об этом 31 мая сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского

Когда срок контрактов истечет, «Газпром» назначит переговоры с партнерами.

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину», — сказал Биричевский.

В МИД отметили, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления и шантажа.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — отметил дипломат.

Судьба украинского транзита. Медленная смерть в рамках независимости © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.