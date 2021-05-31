С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Кроме того, Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) Украины принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.
Комментируя ситуацию в двусторонних отношениях с Украиной, Макей подчеркнул, что Минск в сложившейся напряженной ситуации готов подождать развития обстановки на Украине, а потом будет принимать решение.
«Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях… Они приняли решение ограничить уровень политических контактов с Белоруссией, в том числе контактов нашего посла. Аналогичным образом поступили и мы… Мы готовы подождать, посмотреть, как дальше будет развиваться обстановка в Украине», — отметил министр.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает нецелесообразным отзыв посла в Белоруссии в данный момент, поскольку он занимается многими проблемными гуманитарными вопросами.