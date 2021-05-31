Минск не намерен быть инициатором каких-либо шагов, которые могли бы привести к обострению отношений с Украиной, в том числе прибегать к отзыву посла из Киева. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» 30 мая

Глава МИД объяснил, почему Украина не отзывает посла из Белоруссии © Facebook, Dmytro Kuleba

Комментируя ситуацию в двусторонних отношениях с Украиной, Макей подчеркнул, что Минск в сложившейся напряженной ситуации готов подождать развития обстановки на Украине, а потом будет принимать решение.

«Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях… Они приняли решение ограничить уровень политических контактов с Белоруссией, в том числе контактов нашего посла. Аналогичным образом поступили и мы… Мы готовы подождать, посмотреть, как дальше будет развиваться обстановка в Украине», — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает нецелесообразным отзыв посла в Белоруссии в данный момент, поскольку он занимается многими проблемными гуманитарными вопросами.