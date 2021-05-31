«Мы говорили, что есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому в этот период, когда у нас стабилизация ситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные ослабления… Мы ищем золотую середину между возможностью системы здравоохранения лечить и экономичными другими вещами», — рассказал он.
Министр анонсировал, что вскоре Минздрав будет отдавать «несвойственные ему функции на госпредприятие "Медицинские закупки"». Также Ляшко рассказал, что в ближайшее время ожидается несколько поставок партий вакцин от Pfizer и от AstraZeneca.
На сегодняшний день на Украине действует модель «адаптивного карантина», который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В данный момент все области находятся в «желтой» зоне.