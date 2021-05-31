Украина ослабит карантинные ограничения по COVID-19 на летний период. Об этом министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала ТСН 30 мая

Миллион украинцев лишились работы из-за карантина — Шмыгаль © Facebook, Денис Шмигаль рассказал он.

Министр анонсировал, что вскоре Минздрав будет отдавать «несвойственные ему функции на госпредприятие "Медицинские закупки"». Также Ляшко рассказал, что в ближайшее время ожидается несколько поставок партий вакцин от Pfizer и от AstraZeneca.

На сегодняшний день на Украине действует модель «адаптивного карантина», который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В данный момент все области находятся в «желтой» зоне.