Украинский национальный план по выбросу представляет из себя технические мероприятия, цель которых - отказ от сжигания угля и других веществ, провоцирующих выбросы в атмосферу, рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

На украинском химпредприятии произошел выброс паров серной кислоты © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского главой государства, все мероприятия плана должны обойтись Украине в 102 млрд евро.

«Это технические мероприятия, суть которых сводится к тому, чтобы отказаться от сжигания угля и минимизировать сжигание всего остального, что продуцирует выбросы в атмосферу. Это в том числе промышленность», — сказал Марунич.

Из-за отсутствия средств украинское государство его выполнить не может, добавил он. Более того, после выполнения данного плана тарифы на электричество вырастут настолько, что украинские потребители просто не смогут оплачивать электроэнергию, подчеркнул эксперт.

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На днях международный аналитический центр EMBER назвал Украину главным загрязнителем Европы. А точнее украинские теплоэлектростанции (ТЭС), сжигающие уголь.

Как говорится в отчете EMBER, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.