На днях международный аналитический центр EMBER назвал Украину главным загрязнителем Европы. А точнее украинские теплоэлектростанции (ТЭС), сжигающие уголь.
Как говорится в отчете EMBER, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.
- Дмитрий, насколько серьезна данная проблема для Украины?
— Да, это есть. Причем ведь это несмотря на то как с 1991 года упала наша промышленность. Она даже по киотскому протоколу не «отжалась».
Тем не менее, промышленные выбросы у нас все еще остаются. Однако главная проблема Украины не эти выбросы, а то, что нет денег платить за электричество.
У нас есть нацплан по выбросам, он напрямую стыкуется со всей этой историей. Но в последнее время Кабмин Украины пытается отсрочить его выполнение.
- Что это за план, можете рассказать поподробнее?
— Данный документ был принят еще до того, как Зеленский стал президентом. И, если не ошибаюсь, все мероприятия по его выполнению обойдутся Украине в 102 млрд евро.
Это технические мероприятия, суть которых сводится к тому, чтобы отказаться от сжигания угля и минимизировать сжигание всего остального, что продуцирует выбросы в атмосферу. Это в том числе промышленность.
Мы этот нацплан выполнить не можем. У нас нет денег. Нам придется заплатить за это огромную цену как обществу и как экономике.
- Что делают власти в связи с возникшей проблемой?
— Наше правительство пытается отсрочить выполнение наших обязательств в рамках нацплана. Евросоюз против.
Думаю, что как раз в рамках всей этой истории и появился этот доклад международного центра об украинских выбросах.
- То есть через международные фонды ЕС давит на украинские власти? А можно ли найти способ все-таки выполнить этот план?
— Альтернативы отсрочки для Украины нет. Иначе мы погибнем.
Мы не сможем платить за электричество столько, сколько оно будет стоить после реализации нацплана. Точка.
Мы просто пойдем жить в землянки — я не шучу, — и наша продукция никому на хрен не нужна будет из-за своей непомерно высокой цены. Такова цена, которую заплатит украинская экономика.
- Но как же экология? Ведь загрязняется не только Украина, но и соседние государства?
— Да, эта вся хрень (выбросы. — Ред.) летит и падает на головы украинским людям. Да, они в том числе болеют, да, загрязняется окружающая среда.
Но на текущий момент альтернатива — это жить в землянке и не пользоваться электричеством. Кто готов — пожалуйста, я этим людям готов дать барабан и вымпел, и пусть они идут и защищают человечество от золы.
- А каким вы видите решение проблемы выбросов украинских ТЭС?
— Все должно быть в меру. То, что может себе позволить богатая Германия и не хочет позволять относительно богатая Польша, для Украины смерти подобно.
Поэтому все нужно делать по уму и постепенно. Да, цифры печальные, с этим ничего не поделаешь.
Но принимать меры по исправлению ситуации нужно взвешенно, без спешки и с учетом экономических реалий, уровня доходов.
- Большинство украинских ТЭС принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Будет ли иметь последствия для него эта ситуация с выбросами?
— Ну, конечно, могут быть последствия. Совокупно ТЭС Ахметова производят почти 30% электричества на Украине.
Да, ДТЭК (энергокомпания Ахметова. — Ред.) находится на острие удара. Представители компании уже говорили, что не могут выполнить нацплан по выбросам. Проблема все та же — нет денег.
То есть план в принципе реализовать можно, но нужны такие деньги, которые в текущих реалиях не потянет ни один потребитель — ни бытовой, ни промышленный.
Тогда Украинушка просто загнется. Останется здесь прекрасная территория без ТЭС и с цветами, но без признаков жизнедеятельности человека.
Решение только одно — дать Украине отсрочку по реализации нацплана по выбросам.
- Но согласится ли Европа предоставить эту отсрочку?
— Думаю, что у них нет других вариантов. Ведь 102 млрд евро они нам не дадут, это нереалистично.
- Но ведь Европа привыкла действовать другими методами. Например, атомная электростанция в Прибалтике, которая конкурировала с европейскими производителями электричества, — ее просто ликвидировали. Почему такое невозможно с украинскими ТЭС?
— А вы знаете, что, например, Эстония производит больше электричества, чем использует, и продает излишки на экспорт?
А они, между прочим, сжигают сланцы при производстве электричества. Это что, экологично? Нет.
Украина — это не Эстония, где треть населения уехала мыть унитазы в Европу, а практически все оставшиеся живут в городе Таллин. Я был в Эстонии неоднократно, так что могу это засвидетельствовать.
На Украине живет около 40 млн человек, и так просто закрыть ТЭС не получится. Или людей нужно будет отправлять в землянки.
- Какими вы видите перспективы «зеленой» энергетики, о которой так много говорит Европа, для Украины?
— У нас в последнее время наблюдался бурный рост электрогенерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Как итог — в 2021 году нужно собрать с потребителей на 34% больше денег, чем в 2020 году, чтобы оплатить все электричество, произведенное по «зеленому» тарифу.
У нас ВИЭ бурно развиваются, производственные мощности установлены уже примерно на 7 гигаватт. Но за произведенное на них электричество наш потребитель уже не может платить.
Долг перед ВИЭ за произведенную электроэнергию уже составляет 800 млн долларов США. Эта проблема не решается уже более года.
- И что с этим можно сделать?
— Ну, это всем прекрасно известно. Например, товарищ Берия — или любой другой решительный политик — все эти станции просто закрыл бы. Но никто не решается на это, потому что понимают, что будет потом.
Ведь на эти мощности пошли через украинские банки деньги Европейского банка реконструкции и развития, а также средства прочих иностранных инвесторов, которые построили электростанции и хотели заработать на «зеленом» тарифе. Сейчас им практически не платят, они пошли в арбитражи.
То есть ВИЭ активно развивались до 2020 года, потом все поняли, что с этим делом просто швах. Тем не менее, эти мощности продолжают развиваться, хотя менее быстрыми темпами.
Однако повторюсь: украинские потребители не в состоянии платить за возобновляемую энергетику.
Это уже доказано глупым украинским государством, которое, будучи связано в том числе обязательствами перед Евросоюзом, не приняло меры по своей защите.
Дальнейшее форсированное развитие ВИЭ приведет к краху модели энергорынка по причине того, что потребитель не в состоянии платить столько. Это не богатая Германия.