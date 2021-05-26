Форсированное развитие «зеленой» энергетики уже поставило украинскую энергетику в крайне тяжелое положение, сказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

На днях международный аналитический центр EMBER назвал Украину главным загрязнителем Европы. А точнее украинские теплоэлектростанции (ТЭС), сжигающие уголь.

Как говорится в отчете EMBER, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

- Дмитрий, насколько серьезна данная проблема для Украины?

— Да, это есть. Причем ведь это несмотря на то как с 1991 года упала наша промышленность. Она даже по киотскому протоколу не «отжалась».

Фауна Украины гибнет. Международные экологи бьют тревогу © CC0, Pixabay

У нас есть нацплан по выбросам, он напрямую стыкуется со всей этой историей. Но в последнее время Кабмин Украины пытается отсрочить его выполнение.

- Что это за план, можете рассказать поподробнее?

— Данный документ был принят еще до того, как Зеленский стал президентом. И, если не ошибаюсь, все мероприятия по его выполнению обойдутся Украине в 102 млрд евро.

Это технические мероприятия, суть которых сводится к тому, чтобы отказаться от сжигания угля и минимизировать сжигание всего остального, что продуцирует выбросы в атмосферу. Это в том числе промышленность.

Мы этот нацплан выполнить не можем. У нас нет денег. Нам придется заплатить за это огромную цену как обществу и как экономике.

- Что делают власти в связи с возникшей проблемой?

— Наше правительство пытается отсрочить выполнение наших обязательств в рамках нацплана. Евросоюз против.

Думаю, что как раз в рамках всей этой истории и появился этот доклад международного центра об украинских выбросах.

- То есть через международные фонды ЕС давит на украинские власти? А можно ли найти способ все-таки выполнить этот план?

— Альтернативы отсрочки для Украины нет. Иначе мы погибнем.

Мы не сможем платить за электричество столько, сколько оно будет стоить после реализации нацплана. Точка.

Мы просто пойдем жить в землянки — я не шучу, — и наша продукция никому на хрен не нужна будет из-за своей непомерно высокой цены. Такова цена, которую заплатит украинская экономика.

- Но как же экология? Ведь загрязняется не только Украина, но и соседние государства?

— Да, эта вся хрень (выбросы. — Ред.) летит и падает на головы украинским людям. Да, они в том числе болеют, да, загрязняется окружающая среда.

Но на текущий момент альтернатива — это жить в землянке и не пользоваться электричеством. Кто готов — пожалуйста, я этим людям готов дать барабан и вымпел, и пусть они идут и защищают человечество от золы.

- А каким вы видите решение проблемы выбросов украинских ТЭС?

— Все должно быть в меру. То, что может себе позволить богатая Германия и не хочет позволять относительно богатая Польша, для Украины смерти подобно.

Поэтому все нужно делать по уму и постепенно. Да, цифры печальные, с этим ничего не поделаешь.

Но принимать меры по исправлению ситуации нужно взвешенно, без спешки и с учетом экономических реалий, уровня доходов.

- Большинство украинских ТЭС принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Будет ли иметь последствия для него эта ситуация с выбросами?

— Ну, конечно, могут быть последствия. Совокупно ТЭС Ахметова производят почти 30% электричества на Украине.

Удар по Ахметову. Самого богатого человека Украины заставят заплатить © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

То есть план в принципе реализовать можно, но нужны такие деньги, которые в текущих реалиях не потянет ни один потребитель — ни бытовой, ни промышленный.

Тогда Украинушка просто загнется. Останется здесь прекрасная территория без ТЭС и с цветами, но без признаков жизнедеятельности человека.

Решение только одно — дать Украине отсрочку по реализации нацплана по выбросам.

- Но согласится ли Европа предоставить эту отсрочку?

— Думаю, что у них нет других вариантов. Ведь 102 млрд евро они нам не дадут, это нереалистично.

- Но ведь Европа привыкла действовать другими методами. Например, атомная электростанция в Прибалтике, которая конкурировала с европейскими производителями электричества, — ее просто ликвидировали. Почему такое невозможно с украинскими ТЭС?

— А вы знаете, что, например, Эстония производит больше электричества, чем использует, и продает излишки на экспорт?

А они, между прочим, сжигают сланцы при производстве электричества. Это что, экологично? Нет.

Украина — это не Эстония, где треть населения уехала мыть унитазы в Европу, а практически все оставшиеся живут в городе Таллин. Я был в Эстонии неоднократно, так что могу это засвидетельствовать.

На Украине живет около 40 млн человек, и так просто закрыть ТЭС не получится. Или людей нужно будет отправлять в землянки.

- Какими вы видите перспективы «зеленой» энергетики, о которой так много говорит Европа, для Украины?

— У нас в последнее время наблюдался бурный рост электрогенерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как итог — в 2021 году нужно собрать с потребителей на 34% больше денег, чем в 2020 году, чтобы оплатить все электричество, произведенное по «зеленому» тарифу.

У нас ВИЭ бурно развиваются, производственные мощности установлены уже примерно на 7 гигаватт. Но за произведенное на них электричество наш потребитель уже не может платить.

Долг перед ВИЭ за произведенную электроэнергию уже составляет 800 млн долларов США. Эта проблема не решается уже более года.

- И что с этим можно сделать?

— Ну, это всем прекрасно известно. Например, товарищ Берия — или любой другой решительный политик — все эти станции просто закрыл бы. Но никто не решается на это, потому что понимают, что будет потом.

Ведь на эти мощности пошли через украинские банки деньги Европейского банка реконструкции и развития, а также средства прочих иностранных инвесторов, которые построили электростанции и хотели заработать на «зеленом» тарифе. Сейчас им практически не платят, они пошли в арбитражи.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Однако повторюсь: украинские потребители не в состоянии платить за возобновляемую энергетику.

Это уже доказано глупым украинским государством, которое, будучи связано в том числе обязательствами перед Евросоюзом, не приняло меры по своей защите.

Дальнейшее форсированное развитие ВИЭ приведет к краху модели энергорынка по причине того, что потребитель не в состоянии платить столько. Это не богатая Германия.