Крым – это лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России, уверен вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости 30 мая

Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует вводить рейсы в Крым, так как этому должно предшествовать «политическое признание» Крыма как части России.

«Крым — лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России. Проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом — вопрос исключительной политической важности. От его решения во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян. На это указывают многие гневные отклики наших сограждан в связи с отказом белорусской авиакомпании "Белавиа" осуществлять полеты на полуостров», — сказал Мурадов.

Белоруссии пора признать Крым российским - депутат Госдумы © irina-foto.ru

«Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов. Это и есть фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства. Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится», — сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».