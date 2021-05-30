Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом директор предприятия Игорь Чергинец накануне заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE»

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он.

По слова Чергинца, когда Крым входил в состав Украины, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

«Торгуются за то, что нужно им». Эксперт о том, что будет, если Лукашенко признает Крым © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко вопрос полетов «Белавиа» в Крым не поднимался.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».