США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки

Рар объяснил, почему от запрета полетов над Белоруссией проиграл только Евросоюз © Скриншот из видео Украина.ру Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Страны Евросоюза сочли это проявлением «пиратства» и стали перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

«США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

Отмечается, что американское правительство также призывает к вступлению во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами «демократической оппозиции и групп гражданского общества», который приведёт к проведению президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ.

Договор между США и Белоруссией был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.