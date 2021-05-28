Для решения вопроса об увековечении памяти покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса проведут опрос жителей города. Об этом 28 мая в эфире телеканала «Simon» сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов

По словам Терехова, в память о Кернесе будет установлена мемориальная доска на здании горсовета Харькова. Что касается переименования станции метро или улицы в память о бывшем мэре, то это будет решаться с помощью голосования общественности на странице горсовета и в соцсетях.

Он отметил, что внес представление о присвоении Геннадию Кернесу звания почетного гражданина Харькова. При жизни, рассказал Терехов, Кернес отказывался от этого звания.

Также Терехов рассказал, что уже видел эскизы памятника на могиле Кернеса, и он будет выглядеть неожиданно.

«Он был неординарным человеком, и памятник ему не может быть обычным… Многие будут удивлены, но это отражение той жизни, которую прожил Кернес», — сказал Терехов.

В декабре 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений коронавируса в клинике в Германии.