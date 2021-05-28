Белорусская нефтяная компания (БНК) не останавливает импорт бензина А-95 на Украину, сокращение объема поставок связано с ремонтом на Мозырском НПЗ. Об этом в комментарии изданию «Левый берег» 28 мая сообщил заместитель генерального директора «БНК-Украина» Сергей Мельник

«Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5-го числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня. На другие продукты никаких запретов нет, и никакой политической подоплеки тоже нет», — сказал представитель БНК.

Белоруссия прекратила поставки бензина А-95 на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн написал в Facebook, что Белоруссия может остановить поставки бензина марки А-95 на Украину, хотя консультации еще ведутся.

В издании Enkorr со ссылкой на держателей контрактов также сообщалось, что БНК пока не подтвердила поставки бензина А-95 Украине на июнь.