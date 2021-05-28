«Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5-го числа месяца поставок. Номинация будет, но он будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня. На другие продукты никаких запретов нет, и никакой политической подоплеки тоже нет», — сказал представитель БНК.
При этом Мельник не уточнил, сколько будет длиться ремонт, но, по данным издания, он займет около двух недель.
Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн написал в Facebook, что Белоруссия может остановить поставки бензина марки А-95 на Украину, хотя консультации еще ведутся.
В издании Enkorr со ссылкой на держателей контрактов также сообщалось, что БНК пока не подтвердила поставки бензина А-95 Украине на июнь.