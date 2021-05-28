Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призналась, что считает Украину сексистской страной. Она заявила об этом в эфире телеканала «Украина 24» 27 мая

Сексистская выходка украинского депутата осталась без последствий © wikipedia.org

«Заведующей кафедрой я тоже не чувствовала никаких гендерных дискриминаций. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР (Госбюро расследований. — Ред.) до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора… Украина — сексистская страна. Я хочу написать пост об этом — уже две-три недели я об этом думаю. Хочу найти правильные слова. Женщинам в этой стране непросто», — сказала Венедиктова.

В прошлом году после скандала с перепиской руководителей партии и фракции «Слуга народа» Александра Корниенко и Давида Арахамии, которые вспоминали свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте, женщины-депутаты подтвердили, что проблема сексизма в парламенте «еще как» существует.