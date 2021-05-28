Она отметила, что в нынешней должности не сталкивалась с гендерной дискриминацией, но к подобному выводу относительно Украины пришла именно на пути к этому посту.
«Заведующей кафедрой я тоже не чувствовала никаких гендерных дискриминаций. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР (Госбюро расследований. — Ред.) до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора… Украина — сексистская страна. Я хочу написать пост об этом — уже две-три недели я об этом думаю. Хочу найти правильные слова. Женщинам в этой стране непросто», — сказала Венедиктова.
В прошлом году после скандала с перепиской руководителей партии и фракции «Слуга народа» Александра Корниенко и Давида Арахамии, которые вспоминали свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте, женщины-депутаты подтвердили, что проблема сексизма в парламенте «еще как» существует.