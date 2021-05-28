Исключенный из фракции «Слуги народа» депутат Верховной Рады Евгений Шевченко поскандалил в прямом эфире с белорусской журналисткой Татьяной Мартыновой по теме инцидента с самолетом Ryanair в Минске и ареста оппозиционного активиста, сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Это произошло в эфире телеканала «1+1» 27 мая

Евгений Шевченко: Я люблю Беларусь и Лукашенко как политика и как человека © president.gov.by

«Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… И поэтому воспринимается вот этот псих (президент Белоруссии Александр Лукашенко. — Ред.) как нечто, о чем можно говорить», — заявила она.

Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила: «Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо». И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.

Кроме того, журналистка обвинила Шевченко в том, что люди, не обладающие критическим мышлением и не умеющие делать выводы из информации в открытом доступе, слушая его, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.

«Вы действительно очень эмоционально, речами Геббельса рассказываете, что все это придумано. Прекрасно! И половина украинцев, которые сейчас смотрят телевизор… Летом в Украине рейтинг 67% был у Лукашенко. Представляете? Это же опыление. И вы продолжаете опылять. А мы антиопыляем. И за это нас называют врагами. Вас, слава богу, уже из фракции выбросили. Я очень порадовалась», — сказала Мартынова.

Шевченко, в свою очередь, заявил, что благодаря таким, как она, белорусы потеряют свою родину, и вернется Мартынова уже не в Белоруссию, а в Российскую Федерацию.

В апреле Шевченко провел встречу с Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Шевченко заявил, что по закону о статусе депутата он имеет право «на отношения с представителями других государств» в рамках своих полномочий.

Позднее Шевченко исключили из «Слуги народа».