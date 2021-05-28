Украинская юридическая фирма, якобы действующая в интересах компании «Конти», не побеждала в торгах на приобретение кондитерской фабрики «Красная заря» в России. Об этом 28 мая сообщил «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу бывшего вице-премьера и экс-министра инфраструктуры Украины в 2010-2012 гг. Бориса Колесникова

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«Пресс-служба Бориса Колесникова опровергает покупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников, за свою проукраинскую позицию, находится в списках физических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции еще в 2018 году!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввиду санкций против него, политик не может вести деловую активность на территории РФ.

Ранее «Ведомости» сообщили, что юридическая фирма «Юнайтед партнерс» выиграла торги по продаже фабрики «Красная заря» в Иваново. Издание также сообщило, что юрфирма представляет интересы компании «Конти», основным бенефициаром которой является Колесников.