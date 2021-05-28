В пресс-службе подчеркнули, что каких-либо активов или продвижения бизнес-интересов в России нет. Также отмечается, что против него в РФ введены санкции.
«Пресс-служба Бориса Колесникова опровергает покупку каких-либо активов или продвижение бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников, за свою проукраинскую позицию, находится в списках физических лиц, против которых Российская Федерация ввела санкции еще в 2018 году!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что ввиду санкций против него, политик не может вести деловую активность на территории РФ.
Ранее «Ведомости» сообщили, что юридическая фирма «Юнайтед партнерс» выиграла торги по продаже фабрики «Красная заря» в Иваново. Издание также сообщило, что юрфирма представляет интересы компании «Конти», основным бенефициаром которой является Колесников.