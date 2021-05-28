Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году. Об этом 27 мая сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники

Украинцы попали под санкции США из-за вмешательства в выборы © РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк данным, федеральные прокуроры в Бруклине расследуют вместе с ФБР попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Сообщается, что в ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которыми встречался Джулиани, а именно внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, находится в центре расследования.

Как пишет издание, пока неизвестно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины.

В декабре 2019 года Джулиани отправился в Киев, где провел встречу с Деркачом, которого США потом внесли в санкционный список за вмешательство в выборы. В американском Минфине утверждали, что Деркач якобы более 10 лет работает на российские спецслужбы.

В январе 2021 года Вашингтон ввел санкции в отношении семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы. По версии Минфина, эти лица и организации являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к Деркачу.