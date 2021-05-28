Запад основательно вложился в белорусский проект и не упустит ни одной возможности реализовать свой замысел. Белорусскому руководству следует быть очень осторожным в своих поступках, потому что любая ошибка непременно будет использована против них. Об этом рассказал белорусский политик Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Из ареста Протасевича Запад выжмет максимум дивидендов © из личного архива Сергея Луща Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.

«Протасевич — безусловно, враг белорусской государственности, и если б силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось. Однако с учетом сложной обстановки, вероятно, не стоило сводить счеты с этой в общем-то уже отошедшей в тень фигурой именно сейчас путем такой броской операции. Если проанализировать все за и против, то, как мне кажется, овчинка выделки не стоит», — констатировал эксперт.

Судя по тому, как оперативно и широко западный истеблишмент вкупе с прессой отреагировали на инцидент, нельзя исключать конспирологическую версию произошедшего, но, как бы то ни было, противники белорусского государства не упустят возможность выжать из события максимум дивидендов, подчеркнул Лущ.

В первую очередь западные санкции ударят по авиасообщению и другим транзитным возможностям Белоруссии, а затем мы увидим и политические шаги, заключил собеседник издания.

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