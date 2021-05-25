Протасевич — враг белорусской государственности, и если б силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось, считает белорусский политик Сергей Лущ

- Сергей, насколько правомерным было задержание Протасевича вкупе с посадкой самолета в аэропорту Минска?

— С точки зрения международного права и внутренних инструкций белорусские власти действовали в строгом соответствии с законом. И если бы на борту не оказался Протасевич, совершенно очевидно, что никаких нареканий и тем более санкций в отношении Минска не последовало бы.

Понятно, что в связи с нынешними обстоятельствами оценка действий белорусской стороны будет интерпретирована с политической точки зрения, и государства Запада вряд ли станут искать разумные аргументы для обоснования своей позиции.





- Что, Протасевич настолько серьезная угроза для официального Минска?

— На данном этапе сам по себе Протасевич угрозы белорусскому государству, конечно, не представлял. Как известно, после размолвки с партнерами он ушел с одиозного телеграмм-канала NEXTA и с тех пор выпал из политической повестки. Поэтому, может, «игра и не стоила свеч» с учетом последствий инцидента, которые уже предприняты против Минска и которые еще будут инициированы.

С другой стороны, в Беларуси Протасевичу предъявлено серьезное обвинение, и власти не упустили возможность воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Здесь вопрос политического баланса.

Но решение принято, и теперь остается только наблюдать, насколько широкий резонанс получит история с подачи оппонентов президента Лукашенко.



- Какой будет дальнейшая судьба Протасевича?

— Прежде всего надо сказать, что речь не идет о высшей мере наказания, как это пытались преподнести лидеры прозападной оппозиции, вероятно, для того, чтобы усилить эмоциональную составляющую дела.

По инкриминируемым Протасевичу статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сроки вполне адекватные, беря во внимание урон, который понесло белорусское государство от деятельности Протасевича и его команды в ходе президентской выборной кампании, а главное, после нее.

Безусловно, власти постараются придать делу Протасевича особый статус, чтобы оно послужило наглядным примером для противников государства, своего рода демонстрацией широких возможностей белорусских силовиков.

- Какими будут последствия для Белоруссии от посадки блогера и самолета?

— Судя по тому, как оперативно и широко западный истеблишмент вкупе с прессой отреагировали на инцидент, нельзя исключать конспирологическую версию произошедшего. Но как бы то ни было, противники белорусского государства не упустят возможность выжать из события максимум дивидендов.

Собственно, уже обозначены направления секвестирования. В первую очередь они ударят по авиасообщению и другим транзитным возможностям нашей республики. Затем увидим и политические шаги.



- Какова ваша личная позиция по поводу того, что произошло?

— Запад основательно вложился в белорусский проект и не упустит ни одной возможности реализовать свой замысел.

Белорусскому руководству следует быть очень осторожным в своих поступках, потому что любая ошибка непременно будет использована против нас.

Протасевич — безусловно, враг белорусской государственности, и если б силы, стоящие за ним одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось. Однако с учетом сложной обстановки, вероятно, не стоило сводить счеты с этой в общем-то уже отошедшей в тень фигурой именно сейчас путем такой броской операции.

Если проанализировать все «за» и «против», то, как мне кажется, овчинка выделки не стоит.