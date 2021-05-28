На Украине очень негативно относятся к возможному потеплению отношений между Россией и США. В Киеве подозревают, что интересы Украины не будут учтены. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Владимир Зеленский заявлял, что отказ от санкций против «Северного потока — 2» будет победой России и проигрышем США. Позднее президент США Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока — 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. По его мнению, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

«Президент Зеленский публично высказал свою негативную позицию по этому поводу. Касательно возможного "потепления" отношений между Россией и США — в Украине также очень настороженно к этому относятся. Мы боимся того, что это "потепление" произойдёт за наш счёт. Власти Украины озабочены тем, что мы можем перейти в зону влияния России», — пояснил эксперт.

Вакаров также отметил, что потепления в отношении «Северного потока — 2» касаются не России, а исключительно Германии и отношений между Германией и США.

«Я не согласен с тем, что отношения между США и Россией начинают налаживаться. Да, изменилась риторика, произошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, работает связка Патрушев/Салливан. Однако результатов пока нет», — констатировал специалист.

Возможно, результаты и изменения в российско-американских отношениях будут после встречи между президентами США и РФ, заключил собеседник издания.

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