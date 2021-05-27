Украинский юморист, участник дуэта «Кролики» Владимир Данилец дал интервью ведущей программы «Снежная лавина» Снежане Егоровой, с которой поделился историей своего успеха. Оказалось, самым сложным было заслужить авторитет у себя на родине. Программа вышла на днях на YouTube

Скрипка заявил, что песню «Весна» «Воплям Видоплясова» навязала Москва © Олег Скрипка/Инстаграм

Так, однажды художественный руководитель одного из Дворцов культуры, отказывая молодому Данильцу, заявил: «Вот когда вы добьетесь того, что добились именитые артисты, тогда приходите». В тот раз, вспомнил артист, ему все же удалось «выбить» право на выступление, но радость была недолгой.

«Через два дня выходит "Вечерний Киев", заказная статья, где на мне камня на камне не оставляют. И меня вызывает этот художественный руководитель и говорит: «Дак ты что, сволочь, хочешь дворцы спорта? Твои дворцы спорта — это залы по сто мест, вон отсюда, и дальше чтобы я тебя никогда здесь не видел», — рассказал Данилец.

А когда поехал в Москву и получил признание там, то на родине уже встречали как звезду и героя. На утоняющий вопрос ведущей программы, нужно ли тогда было добиваться успеха через Москву, Данилец ответил: «Это всегда было».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДАНИЛЕЦ ИЗ «КРОЛИКОВ» ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ.

В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные на сайт «Миротворец».

Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы расценили как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».