Украинский актер, юморист Владимир Данилец, известный по дуэту «Кролики», принял участие в программе «Снежная лавина» с ведущей Снежаной Егоровой, где дал оценку действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео появилось на днях на YouTube

Актер вспомнил, что для каждого советского человека руководитель страны был если не кем-то святым, то как минимум человеком, наделенным огромными возможностями, опытом и бесконечно преданным своему народу. По словам Данильца, руководители государства в советское время как минимум выглядели достойно, чего нельзя сказать о Зеленском.

«Когда наш президент позволяет спокойненько выбивать стекла в своей администрации, превратить свою администрацию в туалет…» — сказал Данилец.

«Страна крыс»: Данилец из «Кроликов» предсказал будущее Украины © Открытые источники

Отсылка артиста касается событий 20 марта 2021 года, когда сторонники неонациста Сергея Стерненко сначала закидали здание Офиса президента петардами и файерами, потом разбили стекла одних входных дверей и подожгли вторые.

Одновременно с этим фасад здания радикалы разрисовали оскорбительными надписями в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Владимира Зеленского, назвав их «чорт» и «лох».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПЕЧАЛЬНО, ЕСЛИ ТАК»: МАКАРЕВИЧ УВИЛЬНУЛ ОТ ОСТРОГО ВОПРОСА ПРО УКРАИНУ.

В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные и на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы оценили, как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».