Актер вспомнил, что для каждого советского человека руководитель страны был если не кем-то святым, то как минимум человеком, наделенным огромными возможностями, опытом и бесконечно преданным своему народу. По словам Данильца, руководители государства в советское время как минимум выглядели достойно, чего нельзя сказать о Зеленском.
«Когда наш президент позволяет спокойненько выбивать стекла в своей администрации, превратить свою администрацию в туалет…» — сказал Данилец.
Продолжать мысль актер не стал, давая понять, что последняя фраза достаточно характеризует его отношение к президенту страны.
Отсылка артиста касается событий 20 марта 2021 года, когда сторонники неонациста Сергея Стерненко сначала закидали здание Офиса президента петардами и файерами, потом разбили стекла одних входных дверей и подожгли вторые.
Одновременно с этим фасад здания радикалы разрисовали оскорбительными надписями в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Владимира Зеленского, назвав их «чорт» и «лох».
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В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные и на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы оценили, как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».