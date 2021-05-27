Поезд, на котором депутат Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко и его коллега по фракции Ирина Геращенко отправились в Донбасс, перегнали на соседние пути. Об этом 27 мая сообщила она из пассажирок поезда

«Едем в Донецкую область поездом. На табло написано, что посадка на первую колею. Думаю про себя: «Когда такое было, чтобы в этом направлении и на первую колею?.. Сижу в вагоне, и тут заходит Петр Алексеевич… Мне грустно, ведь только прочитала, что женщине-переселенке с 4 детьми негде жить, но взрослый, без нарушений здоровья мужчина, хоть и бывший президент, не может дополнительно пройти 30 метров», — описывает происходящее переселенка Наталья Уляницкая в Facebook.

«Навстречу солнцу»: Порошенко оставил загадочное сообщение в Facebook © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Уляницкая отметила, что сразу вспомнила о канцлере Германии Ангеле Меркель, которая сама ходит за продуктами.

Утром 27 мая Порошенко написал о поездке. Он отметил, что едет «навстречу солнцу», предложив угадать точку назначения маршрута. Прокуратура отметила, что под предлогом этой поездки экс-президент не пришел на допрос в СБУ.