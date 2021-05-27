О полезных свойствах суперфудов для организма знают многие, но людей отталкивает их высокая стоимость. Однако суперфуды необязательно должны быть дорогими и привезенными из дальних стран. Об украинских аналогах диетолог-нутрициолог Наталья Власнюк рассказала на днях в своем Instagram

Диетолог назвала семь украинских продуктов-«супергероев» © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Киноа

Суперфудом киноа делают два свойства. Во-первых, эта крупа содержит больше белка, чем любые другие злаки. Некоторые сорта киноа на 20% состоят из белка, среднее содержание — 16,2%. Для сравнения: в рисе всего 7,5% белка.

Во-вторых, киноа не содержит глютен, который в больших количествах может навредить здоровью кишечника. Также в ней содержится в разы больше альфа-токоферола, фолиевой кислоты, клетчатки, рибофлавина и комплексных углеродов, чем в рисе, пшенице и ячмене.

Аналогом с украинского рынка могут стать гречка и семена лебеды.

Спирулина

Богата каротиноидами и антиоксидантами. Также в ней присутствуют витамины группы В, в частности, витамин В12, который преимущественно входит в состав продуктов животного происхождения.

Доступная замена — морская капуста.

Семена чиа

Все семена имеют примерно одинаковый состав, в частности, высокое количество полиненасыщенных жирных кислот, поэтому они имеют высокую калорийность.

Их можно заменить семенами льна.

Капуста кейл

В ней много железа, белка, антиоксидантов и каротиноидов, витаминов С и группы В. Есть жирные кислоты омега-3, лютеин и много других полезных веществ. В украинских магазинах ее пока сложно найти.

Зато без труда можно раздобыть брокколи.

Ягоды годжи

Ягоды годжи содержат большое количество антиоксидантов и четыре важных полисахарида, которых нет больше ни в одном продукте. Эти соединения активируют защитные свойства организма, поэтому действительно могут продлевать жизнь. Также ягоды годжи богаты белком — они содержат 18 аминокислот, восемь из которых незаменимые.

Тем не менее, аналогом могут послужить клюква, смородина и черника.