Украине важно, чтобы она и дальше получала доходы от транспортировки российского газа по ее территории. Но она должна об этом договориться с Россией, как и о хорошей цене на транзит. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял, что отказ от санкций против «Северного потока – 2» будет победой России и проигрышем США. Позднее президент США Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока – 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. По его мнению, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Эксперт подчеркнул, что ни Америка, ни Евросоюз в этом вопросе украинской стороне особенно не могут помочь.

«Это просто рынок, коммерция. Надо учиться договариваться. Тогда у нее проблем с газотранспортными сетями не будет. "Северный поток – 2" достроен будет. Какое-то время газ будет идти в Европу через Украину, и последняя на этом будет зарабатывать», — считает Рар.

В любом случае Зеленский должен понять, что постоянной антироссийской риторикой нельзя портить отношения с главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию, заключил собеседник издания.

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