Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию жителей ЛДНР «большой проблемой» и «первым шагом к аннексии Донбасса».
Эксперт отметил, что сама по себе выдача российских паспортов не несет угрозы для существования Украины как русофобского государства в том числе потому, что там против русского языка выступают русскоговорящие и русскокультурные люди.
«И дальше, что бы вы ни строили и ни говорили относительно того, являются ли российские паспорта угрозой или нет, если люди из Донбасса будут уезжать и не будут возвращаться, все это не будет иметь значения», — подчеркнул Копатько.
Экономика Донбасса даже в нынешних его границах остается самодостаточной, и если решить вопрос безопасности этих людей, а также обрисовать им внятные перспективы относительно их будущего, они сами заработают себе на жизнь, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.