Процесс встраивания в систему Венгрии, Польши и Румынии тех граждан Украины, которым выдают паспорта этих стран, значительно более организованный и эффективный, чем выдача российских паспортов для жителей Донбасса. Об этом рассказал известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский назвал паспортизацию жителей ЛДНР «большой проблемой» и «первым шагом к аннексии Донбасса».

Эксперт отметил, что сама по себе выдача российских паспортов не несет угрозы для существования Украины как русофобского государства в том числе потому, что там против русского языка выступают русскоговорящие и русскокультурные люди.

«И дальше, что бы вы ни строили и ни говорили относительно того, являются ли российские паспорта угрозой или нет, если люди из Донбасса будут уезжать и не будут возвращаться, все это не будет иметь значения», — подчеркнул Копатько.

Экономика Донбасса даже в нынешних его границах остается самодостаточной, и если решить вопрос безопасности этих людей, а также обрисовать им внятные перспективы относительно их будущего, они сами заработают себе на жизнь, заключил собеседник издания.

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