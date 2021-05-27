С учетом последствий задержания Протасевича в Минске, возможно, властям Белоруссии не стоило сводить с ним счеты, тем более что это уже отошедшая в тень фигура, не играющая важной роли в повестке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал белорусский политик Сергей Лущ

Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов Романа Протасевича, с учетом последствий инцидента, которые уже предприняты против Минска и могут быть инициированы в дальнейшем, игра не стоила свеч.

«На данном этапе сам по себе Протасевич угрозы белорусскому государству, конечно, не представлял. Как известно, после размолвки с партнерами он ушел с одиозного телеграм-канала NEXTA и с тех пор выпал из политической повестки», — сказал Лущ.

Несомненно, Протасевич является врагом белорусской государственности, отметил Лущ, но на данном этапе он уже отошел в тень. Тем не менее в Белоруссии Протасевичу предъявлено серьезное обвинение, и власть воспользовалась благоприятными обстоятельствами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.