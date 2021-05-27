По словам белорусского политика, возможно, в ситуации с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича, с учетом последствий инцидента, которые уже предприняты против Минска и могут быть инициированы в дальнейшем, игра не стоила свеч.
«На данном этапе сам по себе Протасевич угрозы белорусскому государству, конечно, не представлял. Как известно, после размолвки с партнерами он ушел с одиозного телеграм-канала NEXTA и с тех пор выпал из политической повестки», — сказал Лущ.
Несомненно, Протасевич является врагом белорусской государственности, отметил Лущ, но на данном этапе он уже отошел в тень. Тем не менее в Белоруссии Протасевичу предъявлено серьезное обвинение, и власть воспользовалась благоприятными обстоятельствами.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.