Бывший депутат Рады, Герой Украины Надежда Савченко шьет плюшевые машины на заказ. Она рассказала об этом на днях в эфире телеканала «Украина 24»

Профессором, верхолазом или в армию. Савченко рассказала, как продвигается ее трудоустройство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это моя первая работа — "Мазерати" (показывает на мягкую игрушку). Я пошила коллекцию таких машинок. Акция называлась "Сделай копию в подушке своей машины". Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. Она его реализует. Мне приходят картинки. У меня все-таки есть образование швеи, я про это говорила. Такая работа стоит от 8 до 20 тысяч гривен (21,4-53,4 тыс. руб. — Ред.). А по чем они там реализуются, думаю, это аукцион или по договоренности. Кому нужны деньги — найдет, как их заработать», — заявила экс-нардеп.

Она добавила, что продолжает заниматься политикой в рамках своей партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», так как политика для нее — это борьба с тем, что не нравится в стране.

После увольнения из парламента Савченко долго искала работу на бирже труда. Например, она призналась, что хотела быть верхолазом, но не нашла такой позиции. Также бывшая депутат сказала, что согласилась бы служить в армии, если бы ей поступило соответствующее предложение.