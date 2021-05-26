День сотрудника ЦПАУ будет отмечаться каждый год 6 сентября.
В пояснительной записке уточняется, что 6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла закон «Об административных услугах», который определил правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления административных услуг.
«По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник — День администратора Центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября», — говорится в документе.
По состоянию на 1 января 2021 года на Украине насчитывается 876 центров предоставления административных услуг, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест администраторов и 15 мобильных центров. В ЦПАУ работают около пяти тысяч администраторов.
В апреле Кабмин поддержал решение о введении нового профессионального праздника — Дня Государственной службы спецсвязи и защиты информации. Его будут ежегодно отмечать 25 мая.