Кабинет министров Украины утвердил проект указа президента о введении еще одного профессионального праздника – Дня администратора Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 мая

День сотрудника ЦПАУ будет отмечаться каждый год 6 сентября.

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«По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник — День администратора Центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября», — говорится в документе.

По состоянию на 1 января 2021 года на Украине насчитывается 876 центров предоставления административных услуг, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест администраторов и 15 мобильных центров. В ЦПАУ работают около пяти тысяч администраторов.

В апреле Кабмин поддержал решение о введении нового профессионального праздника — Дня Государственной службы спецсвязи и защиты информации. Его будут ежегодно отмечать 25 мая.