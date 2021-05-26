Шить форму для украинских спортсменов на Олимпиаду в Токио будет китайский производитель. Такое решение приняли в украинском Национальном олимпийском комитете (НОК). Об этом 26 мая написали Vesti.ua

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У СМИ есть информация, что китайская компания PEAK уже приступила к производству одежды для украинских спортсменов, однако впереди еще этап растаможки, что тоже займет время.

В НОК отрапортовали, что PEAK изготавливает форму полностью за свои средства, а это значит, что ни копейки бюджетных средств потрачено не будет. При этом стоимость одного комплекта для любого члена делегации, будь то спортсмен, тренер, врач или массажист, оценивается примерно в 600 — 1 тыс. долларов, то есть 44-73 тысячи рублей.

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В Национальном олимпийском комитете подчеркнули, что уже не впервые получают бесплатную форму от компании PEAK, в то время как Nike, Аsics, Adidas и Puma безвозмездно не работают.

Отметим, что речь идет о пошиве одежды для протокольных мероприятий и прогулок по Олимпийской деревне, форма для тренировок и соревнований — совсем другая история, такие комплекты заказывают у фирм, специализирующихся на конкретных видах спорта.