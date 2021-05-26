Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своих гастролях по Западной Украине, в том числе затронув тему «укрофашистов» и «жидобандеровцев». Новость 25 мая опубликовал «Московский комсомолец»

Украинка Тодоренко заявила о планах эмигрировать из РФ © Влад Топалов/Инстаграм

Сравнивать сегодняшнее время и период СССР Макаревич посчитал некорректным, однако отметил, что «и там и там подло было». А вот по поводу сегодняшней Украины музыкант высказался более подробно, рассказав, как прошли его недавние гастроли по западным городам страны.

«Нас приняли очень хорошо. Как нас вообще всегда принимают. Очень хотел увидеть хотя бы одного укрофашиста, как [ведущая политического ток-шоу "60 минут" Ольга] Скабеева сказала. Или жидобандеровца. Не увидел. Не повезло мне, не встретил», — заявил Макаревич.

Журналисты уточнили у музыканта, считает ли он происходящее сейчас на Украине повторением российской истории 1990-х годов, на что лидер «Машины» ответил, что не сильно погружается в подобные вопросы.

«Печально, если так. Там (на Украине. — Ред.), естественно, до идеала очень далеко. Но покажите мне идеальную страну», — сказал артист.

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Несколько дней назад Андрей Макаревич принял участие в концерте, организованном еврейской общиной «Хабад Любавич», в поддержку Израиля и мира на Ближнем Востоке.

Большинство государств осудили действия Израиля, призвав мировое сообщество во главе с ООН принять меры, на что обратили внимание и поклонники Макаревича, написавшие, что исполнитель таким образом поддержал действия Израиля в военных действиях против Палестины.