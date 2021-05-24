В Киеве прошел концерт, организованный еврейской общиной «Хабад Любавич», в поддержку Израиля и мира на Ближнем Востоке. Известно, что в мероприятии по видеосвязи приняли участие в том числе Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Видео появилось 23 мая на странице общины в Facebook

МИД Украины ищет шеф-поваров для популяризации национальной кухни © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Йонатан Маркович, который является лидером данной общины, советник премьер-министра Украины Андрей Юраш, а также депутаты Верховной Рады Украины Александр Куницкий, Максим Бужанский и Святослав Юраш.

В концертной части приняли участие украинские исполнители Виктор Павлик, группа «Антитела» и Гарик Кричевский, израильский хасидский певец родом с Украины Шломо Низин, а также российские музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич.

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В последние дни палестино-израильский конфликт обострился, страны обменялись тысячами ракетных ударов, счет погибшим пошел на сотни. Большинство государств осудили действия Израиля, призвав мировое сообщество во главе с ООН принять меры.

Об этом написали и пользователи сети, посмотревшие концерт еврейской общины с участием Макаревича и Гребенщикова. Люди считают, что исполнители таким образом поддержали действия Израиля в военных действиях против Палестины.