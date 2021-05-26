Сравнение режима Аугусто Пиночета в Чили с режимом Пол Пота в Камбодже является одним из самых некорректных сравнений. Это то же самое, что сравнивать Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Ясинский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в 1973 году в результате государственного переворота. Он подвергается критике за нарушения прав человека и репрессии, однако в то же время его экономическая политика признаётся некоторыми специалистами успешной и прогрессивной.

Пол Пот (настоящее имя — Салот Сар) — лидер движения «красных кхмеров» в 1970-х годах. Сам себя относил к последователям марксизма-ленинизма в сталинском варианте реализации. Правление Пол Пота, сопровождавшееся массовыми репрессиями и голодом, привело к гибели, по разным оценкам, от 1 до 3 млн человек.

Эксперт отметил, что сами пиночетисты обожают это сравнение, потому что по масштабу репрессий Пиночет на фоне Пол Пота выглядит чуть ли не ангелом.

«Если пиночетизм в Чили и подобные диктатуры в Латинской Америке были квинтэссенцией капиталистической и неолиберальной идеи, то идеи Пол Пота достаточно далеки от коммунистических. В основе коммунистических идей лежит гуманизм, забота о ближнем, а режим Пол Пота был настолько антигуманен, что ни у кого не хватило бессовестности осудить вторжение вьетнамской армии в Кампучию в 1978 году. Потому что свергался один из самых гнусных режимов в истории человечества», — указал Ясинский.

Собеседник издания добавил, что вопрос должен быть не в конкурсе преступлений капитализма и коммунизма, а в том, чтобы прекратить эту игру в «измы», потому что очень трудно всегда знать, что имеется в виду за той или иной формулой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.