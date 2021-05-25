В будущем каждый третий украинец рискует остаться без пенсии. Соответствующий прогноз Всемирного банка опубликовали на днях на сайте Минсоцполитики Украины

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий Алексей Случинский представил результаты моделирования пенсионной системы Украины и прогноз по сценарию «статус-кво» на период до 2045 года.

«Результаты продемонстрировали, что, если ничего не менять, не только будет падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году) но и будет снижаться охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа», — говорится в сообщении.

Таким образом, при сохранении данного положения вещей, практически каждый третий украинец останется в 60 лет без пенсии.

В 2017 году на Украине стартовала пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа.

Согласно постановлению правительства Украины №1098, в 60 лет в 2020 году выйти на пенсию могут те, кто имеет не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет — 65 лет.